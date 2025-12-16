Kylian Mbappé vince la causa contro il Psg | il Tribunale del Lavoro di Parigi condanna il club a versare 61 milioni di euro al campione

Il Tribunale del Lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, riconoscendo i suoi diritti relativi a stipendi, bonus e congedi non corrisposti alla scadenza del contratto. Questa decisione rappresenta una vittoria legale significativa per il campione francese.

Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, una vittoria legale per il capitano della nazionale francese e attaccante del Real Madrid che reclamava stipendi, bonus e congedi mai pagati dal club transalpino alla scadenza del suo contratto nel 2024. Il verdetto La Corte ha ordinato al club parigino di corrispondere al suo ex calciatore 55 milioni di euro tra stipendi e bonus non versati alla scadenza del contratto nell’estate del 2024 e altri 6 milioni di euro di ferie retribuite mai godute. Il verdetto, secondo la legge francese, è immediatamente esecutivo, il che significa che il club dovrà versare subito le somme dovute all’attaccante della nazionale, anche se decidesse di presentare ricorso. Tpi.it

