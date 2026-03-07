MasterChef Italia vince il lecchese Teo Il trionfo del 24enne studente di marketing
Teo, un giovane studente di marketing di 24 anni originario di Olgiate Molgora, ha vinto la finale della 15esima edizione di MasterChef Italia. La sua vittoria è avvenuta durante l’ultimo episodio del talent culinario, trasmesso di recente. Matteo Canzi, conosciuto come Teo, ha superato le sfide finali e si è aggiudicato il titolo del programma.
È Teo ad aver trionfato alla finale della 15esima edizione di MasterChef Italia. Matteo Canzi (nella foto), per tutti Teo, ha 24 anni, è brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) ed è uno studente di International Marketing. Protagonista con lui della tesissima finale – un imprevisto scontro a due – Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella), entrata a MasterChef Italia da disoccupata. Fuori per un soffio dall’ultimo scontro Dounia, 28enne operatore sociosanitario di Bassano del Grappa (Vicenza) e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo. Teo è stato incoronato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
MasterChef Italia 15, vince Teo: il 24enne brianzolo trionfa nella finale più imprevedibileFinale piena di colpi di scena a MasterChef Italia: il 24enne brianzolo Teo vince battendo Carlotta e conquista 100.
MasterChef Italia, trionfa Teo: finale ricca di colpi di scena e vittoria per il 24enneUna finale ricca di sorprese, imprevisti e colpi di scena si è conclusa con l’attesa pioggia di coriandoli dorati: a vincere l’ultima edizione di...
Altri aggiornamenti su MasterChef Italia.
Temi più discussi: Perché non è detto che a Masterchef 15 vinca il migliore; Chi potrebbe vincere Masterchef Italia 15 (secondo noi) e perché; Quanto vince davvero il vincitore di MasterChef Italia: montepremi tra gettoni d’oro, libro e corso ALMA; MasterChef Italia 15 ha incoronato il suo campione: ecco chi è Teo e come ha fatto a vincere.
Teo vince MasterChef 2026: la proclamazione e l’esplosione di gioiaÈ Matteo Canzi, detto Teo, il vincitore di MasterChef Italia 2026: dopo una stagione ricca di colpi di scena è stata proclamata la vittoria ... amica.it
Masterchef Italia 15: vince Matteo Canzi, detto Teo, ed è una bella notiziaIl giovane brianzolo di ventiquattro anni, studente di International Marketing di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, è il nuovo Masterchef d'Italia ... vanityfair.it
Per Matteo “Teo” Canzi la vittoria a MasterChef Italia è stata il punto di arrivo di un percorso intenso, ma anche l’inizio di una nuova strada. Il 23enne brianzolo di Molgora ha conquistato i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli al t - facebook.com facebook
Due chiacchiere con il vincitore annunciato di Masterchef Italia 15, il giovane brianzolo Matteo Canzi x.com