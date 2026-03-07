Teo, un giovane studente di marketing di 24 anni originario di Olgiate Molgora, ha vinto la finale della 15esima edizione di MasterChef Italia. La sua vittoria è avvenuta durante l’ultimo episodio del talent culinario, trasmesso di recente. Matteo Canzi, conosciuto come Teo, ha superato le sfide finali e si è aggiudicato il titolo del programma.

È Teo ad aver trionfato alla finale della 15esima edizione di MasterChef Italia. Matteo Canzi (nella foto), per tutti Teo, ha 24 anni, è brianzolo di Olgiate Molgora (Lecco) ed è uno studente di International Marketing. Protagonista con lui della tesissima finale – un imprevisto scontro a due – Carlotta, 25 anni di Candelo (Biella), entrata a MasterChef Italia da disoccupata. Fuori per un soffio dall’ultimo scontro Dounia, 28enne operatore sociosanitario di Bassano del Grappa (Vicenza) e di origini marocchine, e Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne di Boltiere, in provincia di Bergamo. Teo è stato incoronato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - MasterChef Italia, vince il lecchese Teo. Il trionfo del 24enne studente di marketing

