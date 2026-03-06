Nella finale di MasterChef Italia 15, il concorrente più giovane, un ragazzo di 24 anni proveniente dalla Brianza, si è aggiudicato la vittoria. Durante la serata, ha affrontato e superato la sfida contro Carlotta, conquistando il primo posto e i cento mila euro in palio. La puntata si è distinta per i continui colpi di scena e l'imprevedibilità della gara.

Finale piena di colpi di scena a MasterChef Italia: il 24enne brianzolo Teo vince battendo Carlotta e conquista 100.000 euro, il corso ALMA e il libro Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina.. Si chiude con una finale ricca di sorprese e colpi di scena la quindicesima edizione di MasterChef Italia. A conquistare il titolo è stato Teo, 24 anni, originario di Olgiate Molgora in provincia di Lecco, studente di International Marketing che ha scoperto la passione per la cucina solo quattro anni fa. La proclamazione è arrivata nell’episodio conclusivo del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, trasmesso su Sky e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - MasterChef Italia 15, vince Teo: il 24enne brianzolo trionfa nella finale più imprevedibile

Teo vince MasterChef 15: chi è il 23enne brianzolo che ha battuto Carlotta in finaleTeo Canzi, 23 anni, studente brianzolo di marketing, è il quindicesimo MasterChef italiano.

MasterChef 2026, vince Teo: lo studente brianzolo conquista la finale e cambia vitaTeo vince MasterChef Italia 2026 e trasforma una passione nata tra le mura di casa in una vittoria televisiva destinata a cambiargli la vita.

Tutti gli aggiornamenti su MasterChef Italia.

Temi più discussi: Perché non è detto che a Masterchef 15 vinca il migliore; Chi potrebbe vincere Masterchef Italia 15 (secondo noi) e perché; Teo vince MasterChef Italia 15 battendo Carlotta in finale; MasterChef 15, stasera la finale: anticipazioni e recap sui finalisti Carlotta, Dounia, Matteo e Teo.

Chi vince Masterchef? Stasera la finale, i più quotati dai bookmakers e gli spoiler sulla puntataSono Dounia, Carlotta, Matteo Rinaldi e Teo a contendersi il titolo di vincitore per l’ultima puntata di Masterchef Italia 15: scopriamo chi sono i ... alfemminile.com

MasterChef Italia 15, la finale in diretta: il vincitore è Teo, i menù del faccia a faccia con Carlotta e cosa è successoMasterChef Italia15 diretta finale. Il 23enne è riuscito a sconfiggere, nel corso del duello conclusivo, Carlotta. maridacaterini.it

«Teo, ce l’ho fatta! » La quindicesima edizione di MasterChef Italia si è conclusa con la vittoria di Matteo C. , che tutti chiamano Teo. Il noto talent culinario di Sky avrebbe dovuto chiudere i battenti la settimana scorsa, ma per non sovrapporsi al Festival di Sanr - facebook.com facebook

TEO È IL VINCITORE DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE DI MASTERCHEF ITALIA #MasterChefIt x.com