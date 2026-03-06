MasterChef Italia trionfa Teo | finale ricca di colpi di scena e vittoria per il 24enne

Il vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia è un giovane di 24 anni. La finale si è conclusa con una serie di sorprese, imprevisti e momenti di tensione, culminando con una pioggia di coriandoli dorati. La vittoria è stata assegnata a Teo, che ha superato gli altri concorrenti in una sfida ricca di colpi di scena.

Una finale ricca di sorprese, imprevisti e colpi di scena si è conclusa con l’attesa pioggia di coriandoli dorati: a vincere l’ultima edizione di MasterChef Italia è stato Teo. Il trofeo è stato consegnato al termine della puntata finale del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, appena andata in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. A proclamare il vincitore è stato il giudice Antonino Cannavacciuolo, insieme ai colleghi Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Teo, 24 anni, originario di Olgiate Molgora (Lecco) e studente di International Marketing, ha conquistato il titolo dopo una finale particolarmente combattuta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

