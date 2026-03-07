agguato in pieno giorno a marano di napoli ucciso 79enne affiliato al clan nuvoletta

Sabato 7 marzo a Marano di Napoli si è verificato un agguato in pieno giorno, intorno alle 11. In via Svizzera, all’angolo con corso Europa, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro una Toyota Yaris. Un uomo di 79 anni, affiliato al clan Nuvoletta, è stato colpito e ucciso durante la sparatoria.

Sparatoria in pieno giorno a Marano di Napoli, intorno alle 11 di sabato 7 marzo. In via Svizzera, angolo corso Europa, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro un'auto, una Toyota Yaris. Alla Guida c'era Palumbo Castrese, 79 anni, già noto alle forze dell'ordine. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da confermare, i proiettili hanno raggiunto l'uomo alla testa. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è affiliata al clan Nuvoletta, storico sodalizio criminale attivo sul territorio di Marano. I carabinieri hanno sequestrato 12 bossoli calibro nove. Indagini in corso.

Agguato a Marano, vecchio boss del clan Nuvoletta ucciso da un commando armato in stradaMomenti di terrore questa mattina a Marano, in via Svizzera, angolo corso Europa.

