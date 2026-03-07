Massa celebra Niccolò Mazzanti l’eroe dei fornelli di MasterChef

Massa ha accolto con entusiasmo Niccolò Mazzanti, conosciuto per la sua partecipazione a MasterChef. La sala del Consiglio comunale era piena di persone che hanno applaudito e scattato selfie, mentre il pubblico seguiva con attenzione il momento di celebrazione. L’evento ha visto la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti locali che hanno partecipato alla cerimonia.

Massa, 7 marzo 2026 – Applausi, selfie e una Sala del Consiglio gremita: Massa ha accolto così il suo “eroe dei fornelli”, Niccolò Mazzanti, il trentacinquenne controllista che con il suo percorso a MasterChef Italia 15 è arrivato a un passo dalla finalissima conquistando il pubblico di tutta Italia. L’accoglienza della città di Massa. In un clima di autentica emozione e orgoglio cittadino, la città si è stretta attorno al suo concittadino più celebrato del momento. L’accoglienza è iniziata già sotto il Palazzo Comunale, dove fan, amici e curiosi lo hanno salutato tra applausi, selfie e autografi. La cerimonia si è poi spostata nella Sala del Consiglio, dove il sindaco Francesco Persiani ha consegnato a Niccolò una pergamena ufficiale, simbolo di riconoscenza per aver portato il nome di Massa nel celebre cooking show televisivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

