Irene Rescifina, nota per aver partecipato al talent culinario, denuncia gli insulti e le minacce di morte ricevute sui social. La messinese si apre e spiega come, dopo il successo in tv, sia diventata bersaglio di commenti violenti e offensivi, che l’hanno portata a parlare pubblicamente di questa realtà. La sua testimonianza mette in luce il lato oscuro del mondo digitale, dove il rispetto spesso manca e le parole si trasformano in minacce.

C’erano una volta le cloche, il sale quanto basta e il sogno di un grembiule. Oggi, nell’era della catarsi digitale a basso costo, MasterChef Italia si conferma non solo un talent culinario, ma l’ennesimo ring dove il pubblico, smessi i panni del buongustaio, ne indossa altri. L’ultima vittima del tribunale dei social è Irene Rescifina, la ventenne messinese eliminata nell’ultima puntata dello show targato Sky. La sua colpa? Non aver azzeccato un soffritto? No. Aver osato esistere in un format che, per esigenze di share, trasforma i concorrenti in bersagli. Appena spenti i fornelli della MasterClass, per Irene si sono accesi i riflettori di un inferno parallelo: quello dei commenti su Instagram e TikTok. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - MasterChef, la denuncia contro i social della messinese Irene Rescifina: "Dopo i fornelli, gli insulti e le minacce di morte"

Approfondimenti su MasterChef Italia

Irene Rescifina lascia il cooking show dopo essere stata eliminata.

Irene Rescifina è stata eliminata a Masterchef e subito ha ricevuto insulti e minacce di morte sui social.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su MasterChef Italia

Argomenti discussi: MasterChef, l'eliminata Iolanda: Massari impreciso, sullo zucchero sbaglia. Chiarimenti con Dorella? Tra noi nessun rapporto; Hollywood contro l'ICE, le 18 star che chiedono giustizia per Pretti; MasterChef, l'eliminata Irene: Psicologicamente è durissima, si vive dentro una bolla. La cucina? Continuo a studiare legge, poi si vedrà.

MasterChef, la denuncia social di Irene Rescifina: Dopo i fornelli, gli insulti e le minacce di morteIrene scrive ai suoi coetanei, a chi subisce o ha subito lo stesso trattamento: Non abbattetevi, chi vi ama sa chi siete ... msn.com

Le critiche costruttive aiutano a crescere, gli insulti e le minacce di morte no: la denuncia di Irene dopo l’eliminazione a MasterChef ItaliaL'ex concorrente di MasterChef Italia condivide un messaggio sui social: Le critiche aiutano, le minacce di morte no ... ilfattoquotidiano.it

Irene Rescifina dopo l’eliminazione a MasterChef 15 ha raccontato di avere subito minacce di morte e insulti. La giovanissima aspirante chef ha aggiornato nelle ultime ore il suo profilo social per fare un punto sulla sua esperienza nel cooking show. Un perco - facebook.com facebook