MasterChef 2025 sarà molto piemontese | una sfida tra i fornelli allo Juventus Stadium e si celebra la salsiccia di Bra
La 15ª stagione di MasterChef Italia, in onda dal 11 dicembre su Sky Uno e Now, si presenta con un tema tutto piemontese. La sfida tra i concorrenti si svolgerà allo Juventus Stadium e sarà dedicata alla celebrazione della salsiccia di Bra, simbolo della tradizione culinaria della regione.
La nuova stagione di MasterfChef 2025, la 15esima edizione, è appena iniziata con la prima puntata di giovedì 11 dicembre, in onda su Sky Uno e in streaming su Now. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i confermatissimi giudici, cercheranno una nuova vincitrice o un nuovo. Torinotoday.it
Uno dei migliori assaggi di MasterChef MasterChef Italia
MasterChef, ecco chi sono gli otto concorrenti a entrare nella masterclass - Arrivano i primi verdetti: Vittoria conquista il grembiule bianco dedicando il piatto al padre e il nuovo creative test comincia a ridisegnare gli equilibri ... repubblica.it
MasterChef Italia 2025/2026: dal 11 dicembre tornano Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Tutte le novità della nuova stagione - 35 su Sky e NOW, torna anche MasterChef Magazine, con ricette, approfondimenti e ospiti. dtti.it
Ieri sera abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere ospite nel nostro ristorante il Vincitore MasterChef Italia 9, ANTONIO LORENZON E' stato per noi un vero piacere ed orgoglio e ti ringraziamo molto anche per il tuo squisito e gradito panettone. Alla prossima. - facebook.com facebook
