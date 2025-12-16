MasterChef 2025 sarà molto piemontese | una sfida tra i fornelli allo Juventus Stadium e si celebra la salsiccia di Bra

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 15ª stagione di MasterChef Italia, in onda dal 11 dicembre su Sky Uno e Now, si presenta con un tema tutto piemontese. La sfida tra i concorrenti si svolgerà allo Juventus Stadium e sarà dedicata alla celebrazione della salsiccia di Bra, simbolo della tradizione culinaria della regione.

Immagine generica

La nuova stagione di MasterfChef 2025, la 15esima edizione, è appena iniziata con la prima puntata di giovedì 11 dicembre, in onda su Sky Uno e in streaming su Now. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i confermatissimi giudici, cercheranno una nuova vincitrice o un nuovo. Torinotoday.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Uno dei migliori assaggi di MasterChef MasterChef Italia

Video Uno dei migliori assaggi di MasterChef MasterChef Italia

masterchef 2025 sar224 moltoMasterChef, ecco chi sono gli otto concorrenti a entrare nella masterclass - Arrivano i primi verdetti: Vittoria conquista il grembiule bianco dedicando il piatto al padre e il nuovo creative test comincia a ridisegnare gli equilibri ... repubblica.it

masterchef 2025 sar224 moltoMasterChef Italia 2025/2026: dal 11 dicembre tornano Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Tutte le novità della nuova stagione - 35 su Sky e NOW, torna anche MasterChef Magazine, con ricette, approfondimenti e ospiti. dtti.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.