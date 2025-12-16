MasterChef 2025 sarà molto piemontese | una sfida tra i fornelli allo Juventus Stadium e si celebra la salsiccia di Bra

La 15ª stagione di MasterChef Italia, in onda dal 11 dicembre su Sky Uno e Now, si presenta con un tema tutto piemontese. La sfida tra i concorrenti si svolgerà allo Juventus Stadium e sarà dedicata alla celebrazione della salsiccia di Bra, simbolo della tradizione culinaria della regione.

La nuova stagione di MasterfChef 2025, la 15esima edizione, è appena iniziata con la prima puntata di giovedì 11 dicembre, in onda su Sky Uno e in streaming su Now. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i confermatissimi giudici, cercheranno una nuova vincitrice o un nuovo.

MasterChef Italia 2025/2026: dal 11 dicembre tornano Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Tutte le novità della nuova stagione - 35 su Sky e NOW, torna anche MasterChef Magazine, con ricette, approfondimenti e ospiti. dtti.it

