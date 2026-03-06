Loriano Bedin dai primi ponti radio al digitale | la parabola discendente del killer di Mario Ruoso Chi è

Loriano Bedin è conosciuto come l’uomo dei tralicci, protagonista di una carriera che ha segnato il passaggio dai primi ponti radio al digitale. Originario di Pordenone, ha contribuito alla diffusione dei segnali nel Friuli Venezia Giulia, portando la radio e la televisione in ogni angolo della regione. La sua attività ha accompagnato la rivoluzione silenziosa dell’etere, toccando molti aspetti della comunicazione locale.

PORDENONE - L’uomo dei tralicci: Loriano Bedin e la rivoluzione silenziosa dell’etere. Non esiste angolo del Friuli Venezia Giulia dove un segnale radio o televisivo non porti, in qualche modo, l’impronta invisibile di Loriano Bedin. Per chiunque abbia lavorato dietro le quinte dell’informazione locale, il suo nome non è solo quello di un tecnico, ma quello di un pioniere dell’alta frequenza. Fin da ragazzo Bedin ha manifestato quella che molti definirebbero una vocazione: una curiosità insaziabile per la tecnologia che gli ha permesso di distinguersi rapidamente come uno degli esperti del settore e che anche per questo gli avevano garantito di lavorare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

