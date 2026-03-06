Mario Ruoso, proprietario di TelePordenone, è stato ucciso dall'ex dipendente Loriano Bedin. L’episodio è avvenuto nel suo ufficio, dove Bedin ha aggredito l’imprenditore con un’arma da taglio. La polizia ha immediatamente fermato il sospettato, che ha confessato di aver agito per soldi. La vittima era nota come figura di spicco nel settore delle televisioni locali.

PORDENONE - L’imprenditore Mario Ruoso è stato ucciso da uno dei collaboratori con cui ha condiviso la sua avventura nel mondo delle televisioni locali. Ed è proprio nella liquidazione giudiziale di Telepordenone, dichiarata fallita il 12 settembre scorso con un passivo di 2 milioni di euro, che affonda il movente che mercoledì mattina ha armato Loriano Bedin, 67 anni, nativo di Annone Veneto e residente in via Enrico Toti 32 a Tiezzo, una frazione di Azzano Decimo in provincia di Pordenone. Il movente è legato a questioni economiche. Attriti che si sono acuiti nelle ultime fasi di vita dell’emittente friulana e che mercoledì mattina hanno portato Bedin a tendere l’agguato al proprietario dello storico Garage Venezia di Porcia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mario Ruoso, il patron di TelePordenone ucciso dall'ex dipendente Loriano Bedin per soldi. La ricostruzione del delitto

Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io», il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenonePORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico...

