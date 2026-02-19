Antonella Fiordelisi ritrova la sorella dopo 5 anni | Ha sentito le mie parole e mi ha scritto Spero di vederla

Antonella Fiordelisi ha riaperto i contatti con la sorella, dopo più di cinque anni di silenzio, a causa di incomprensioni familiari. La campionessa di sport ha ricevuto un messaggio da parte sua, che le ha fatto sperare in un possibile incontro. La donna ha commentato emozionata: “Ha sentito le mie parole e mi ha scritto”. Ora spera di poterla rivedere di persona, mettendo da parte il passato. La notizia ha suscitato molte reazioni sui social e tra i fan.