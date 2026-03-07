Durante un episodio a Beirut, un'auto di Hezbollah è stata colpita a fuoco mentre percorreva la strada verso l’aeroporto. Questa notizia si unisce alla sospensione della 32ª edizione dell’ Al Bustan International Festival, una delle principali rassegne libanesi dedicate alle arti musicali e performative, a causa dell’escalation militare in Medio Oriente.

L’escalation militare in Medio Oriente ha costretto alla sospensione della 32ª edizione dell’Al Bustan International Festival, importante rassegna libanese di arti musicali e performative. Dopo una prima settimana di concerti, è stato interrotto per motivi di sicurezza. A raccontare cosa sia accaduto è il direttore artistico, il lericino Gianluca Marcianò. Direttore, cosa è successo esattamente? "Tutto è cominciato la notte tra l’1 e il 2 marzo. L’ultimo concerto era stato il ‘Gianni Schicchi’ con Sir Bryn Terfel. Intorno alle 3.30 sono però arrivati i primi bombardamenti su Beirut. Io ero all’hotel del festival, che si trova su una collina sopra la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marcianò tra le bombe a Beirut: "Sulla strada per l’aeroporto un’auto di Hezbollah a fuoco"

Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e DohaL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato.

Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut dopo i razzi di Hezbollah. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e Bahrain. Abbattuto F-15 Usa in KuwaitL'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato.