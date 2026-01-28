Ucciso e sciolto nell’acido slitta a Napoli la sentenza in Corte di Appello

E’ stato rinviato al 6 marzo il processo in Corte d’Appello per l’omicidio di Giulio Giaccio, ucciso e sciolto nell’acido circa 25 anni fa. La sentenza era attesa da tempo, ma si è deciso di posticipare l’udienza. La famiglia aspetta ancora giustizia.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato rinviato al prossimo 6 marzo il processo sull’omicidio di Giulio Giaccio, vittima di uno scambio di persona, ucciso e sciolto nell’acido, circa 25 anni fa. La Corte di Assise di Appello di Napoli acquisirà i verbali di due pentiti e questo ha determinato il rinvio il giorno in cui era attesa la sentenza per i due imputati: Luigi De Cristofaro, accusato di essere uno dei presunti mandanti dell’omicidio (risalente al 30 luglio 2000) e Raffaele D’Alterio, ritenuto invece l’esecutore materiale, entrambi condannati a 30 anni di reclusione in primo grado, con l’esclusione dell’aggravante mafiosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

