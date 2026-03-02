Agguato a Napoli uomo ucciso in pieno giorno dai killer a San Giovanni a Teduccio

Un uomo è stato ucciso questa mattina a Napoli durante un agguato avvenuto in via Sorrento, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. L’episodio si è verificato poco prima di mezzogiorno e i killer sono intervenuti in modo violento, lasciando il luogo prima di essere individuati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.

Killer in azione in pieno giorno a Napoli. Un agguato di stampo camorristico si è consumato oggi, poco prima di mezzogiorno, in via Sorrento, quartiere San Giovanni a Teduccio. Uomo con ferite trovato morto nell'atrio di un palazzo a Napoli. Questa notte un uomo di 59 anni è stato trovato morto nell'androne di un palazzo, in corso san Giovanni a Teduccio, a Napoli. Il 59enne presenterebbe ferite alla testa sulla cui origine sono in corso ... Omicidio a Napoli, ambulante ucciso a San Giovanni, è giallo. Due tagli alla testa: killer in fuga. Nell'ultima notte violenta da dimenticare, a Napoli c'è spazio anche per una morte misteriosa. Nel cuore della notte un uomo rientra a casa e fa una scoperta agghiacciante: nell'androne del palazzo al ...