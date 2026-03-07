Marano agguato di camorra in strada | ucciso in pieno giorno Castrese Palumbo affiliato al clan Nuvoletta

A Marano, in pieno giorno, un uomo di 77 anni è stato colpito a morte durante un agguato in strada. L'omicidio è avvenuto in via Svizzera, all’incrocio con corso Europa, nel centro della città. La vittima è Castrese Palumbo, conosciuto come Svitapierno, affiliato al clan Nuvoletta. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Agguato a Marano. Un uomo classe '46, Castrese Palumbo, alias Svitapierno, affiliato al clan Nuvoletta, è stato ucciso in via Svizzera, incrocio corso Europa, nel centro della città, in pieno giorno. Un commando si sarebbe avvicinato a un'auto e avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco. Terrore in strada. I carabinieri della compagnia di via Nuvoletta sono arrivati sul posto. Traffico in tilt in tutta la città. Il nipote di Castrese Palumbo si trova attualmente in carcere per l'omicidio di Corrado Finale, giovane travolto un anno e mezzo fa in auto dopo un litigio. Inoltre suo figlio Giuseppe si tolse la vita in carcere anni fa.

