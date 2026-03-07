Le principali questioni della città, come la manutenzione di strade, marciapiedi e aree verdi pubbliche, continuano ad essere trascurate. Questi aspetti riguardano direttamente la vita quotidiana dei cittadini e sono rimasti senza interventi adeguati. Le strade dissestate, i marciapiedi rotti e le aree verdi abbandonate rappresentano le principali problematiche ancora irrisolte.

"Sono rimaste inevase le vere problematiche della città come la manutenzione di strade, marciapiedi e verde pubblico, tutte cose che riguardano il quotidiano. Ma la giunta non spende nemmeno un soldo dai fondi comunali". In questo modo l'ex senatore Salvatore Piscitelli, ora capogruppo di minoranza con Civici per Porto Recanati, lancia alcune frecciatine all'amministrazione del sindaco Andrea Michelini. Il suo riferimento è al bilancio di previsione 2026-2028 del Comune, approvato nei giorni scorsi. "Le uniche risorse spese sul fronte delle opere pubbliche provengono da finanziamenti regionali e statali – afferma Piscitelli –. Tuttavia manca l'ordinaria amministrazione e non si vedono risultati dai soldi pagati dai cittadini.

"Manutenzione di strade e verde dimenticate"

