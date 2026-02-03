Verde pubblico interventi per ripristinare la sicurezza sulle strade dell’agro e manutenzione degli alberi nel centro urbano

Da tarantinitime.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Taranto sta portando avanti interventi di manutenzione del verde pubblico, anche con il maltempo. Non si fermano le operazioni di taglio e sistemazione degli alberi, soprattutto nelle strade dell’agro dove il vento forte ha causato alcune cadute. Gli operai lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le strade e ripristinare le condizioni normali.

Tarantini Time Quotidiano Continuano senza sosta gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico che non si fermano nonostante le condizioni meteo inclementi riscontrate in particolare nei giorni scorsi quando gli operai comunali sono stati chiamati a ripristinare le condizioni di sicurezza in alcune strade dell’agro a causa della caduta di alcuni alberi a causa del vento forte. Nello specifico, gli interventi hanno riguardato le contrade Gnignero e Battaglini e la strada provinciale Martina-Noci. Il servizio di manutenzione ha riguardato anche le seguenti zone: area verde di via Leone XIII, Villa Fabbrica Rossa, Villa Carmine, Parco Votano, area giochi via Alessandro Fighera, scuole “Sacro Cuore”, “Collodi”, “Montalcini”, “Battaglini” e “Marconi”, parcheggio via Crispiano, aiuole via Mottola, aiuole zona Ospedale, via Montegrappa, piazza D’Angiò e Centro Servizi, ripristino accessi al centro abitato da via Cisternino e numerosi altri interventi effettuati in aree minori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

verde pubblico interventi per ripristinare la sicurezza sulle strade dell8217agro e manutenzione degli alberi nel centro urbano

© Tarantinitime.it - Verde pubblico, interventi per ripristinare la sicurezza sulle strade dell’agro e manutenzione degli alberi nel centro urbano

Approfondimenti su Tarantini Tempo

Manutenzione degli alberi sulle strade perugine: per due mesi cambia viabilità e velocità a 30 all'ora

Da inizio 2026, la manutenzione degli alberi lungo le strade di Perugia riprende, con interventi di potatura e abbattimento di quelli malati o pericolosi, come attestato dalla task-force comunale.

Manutenzione del verde: "Alberi a rischio crollo. Saranno abbattuti per motivi di sicurezza"

La manutenzione del verde nel Monte Amiata coinvolge interventi necessari alla sicurezza pubblica, come l’abbattimento di alberi a rischio crollo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tarantini Tempo

Argomenti discussi: Verde pubblico, scuole, edifici pubblici: gli interventi in programma la prossima settimana; Manutenzione del verde pubblico a Torrione: l'intervento prosegue; Capitozzatura e gestione verde pubblico, Ciciola: Interventi necessari per sicurezza pubblica; In corso Gramsci, al via il reimpianto delle alberature.

verde pubblico interventi perMerate, finanziati nuovi interventi di forestazione per una città più verdeIndividuate tre aree per la piantumazione di nuovi alberi Realizzato un frutteto a Brugarolo e un rimboscamento a Sartirana all’interno della Riserva MERATE – Ventinove mila euro per effettuare nuovi ... lecconotizie.com

verde pubblico interventi perRagusa, Verde Pubblico: piano di riqualificazione per ville e parchi cittadiniRagusa, 30 gennaio 2026 - Prosegue l’impegno del Comune di Ragusa per la valorizzazione del patrimonio naturale urbano. L’assessore al Verde Pubblico, ... radiortm.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.