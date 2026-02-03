Verde pubblico interventi per ripristinare la sicurezza sulle strade dell’agro e manutenzione degli alberi nel centro urbano

Il Comune di Taranto sta portando avanti interventi di manutenzione del verde pubblico, anche con il maltempo. Non si fermano le operazioni di taglio e sistemazione degli alberi, soprattutto nelle strade dell’agro dove il vento forte ha causato alcune cadute. Gli operai lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le strade e ripristinare le condizioni normali.

Tarantini Time Quotidiano Continuano senza sosta gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico che non si fermano nonostante le condizioni meteo inclementi riscontrate in particolare nei giorni scorsi quando gli operai comunali sono stati chiamati a ripristinare le condizioni di sicurezza in alcune strade dell’agro a causa della caduta di alcuni alberi a causa del vento forte. Nello specifico, gli interventi hanno riguardato le contrade Gnignero e Battaglini e la strada provinciale Martina-Noci. Il servizio di manutenzione ha riguardato anche le seguenti zone: area verde di via Leone XIII, Villa Fabbrica Rossa, Villa Carmine, Parco Votano, area giochi via Alessandro Fighera, scuole “Sacro Cuore”, “Collodi”, “Montalcini”, “Battaglini” e “Marconi”, parcheggio via Crispiano, aiuole via Mottola, aiuole zona Ospedale, via Montegrappa, piazza D’Angiò e Centro Servizi, ripristino accessi al centro abitato da via Cisternino e numerosi altri interventi effettuati in aree minori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

