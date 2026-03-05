Altro che crisi superata Manuela Arcuri e il marito non hanno fatto pace | matrimonio finito

Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco hanno ufficialmente concluso il loro matrimonio. Dopo alcune settimane in cui i fan avevano sperato in una possibile riconciliazione, le ultime immagini condivise sui social mostrano la showgirl a Dubai con il marito e il figlio Mattia di 11 anni. La coppia non è più insieme e il rapporto sembra essere terminato definitivamente.

Per qualche giorno i fan avevano sperato in una riconciliazione. A fine febbraio alcune immagini condivise sui social mostravano Manuela Arcuri a Dubai insieme al marito Giovanni Di Gianfrancesco e al figlio Mattia, 11 anni. Scatti che avevano alimentato l’idea di un possibile riavvicinamento tra i due, dopo le tensioni emerse negli ultimi mesi. Tuttavia, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la realtà sarebbe molto diversa da quella immaginata da chi sperava in un ritorno di fiamma. Il matrimonio di Manuela Arcuri è finito: niente ritorno di fiamma col marito. Nonostante la presenza insieme negli Emirati abbia fatto pensare a una tregua sentimentale, tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco non ci sarebbe alcuna riconciliazione in corso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

