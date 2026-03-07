Mamma mia Cobolli! Recupero impossibile e pubblico impazzito

Nel secondo turno di Indian Wells, Flavio Cobolli ha battuto in tre set Miomir Kecmanovic con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Durante la partita, il tennista romano ha realizzato numerosi colpi spettacolari e ha eseguito un recupero che ha attirato l’attenzione del pubblico californiano, contribuendo alla vittoria.

Gli highlights della vittoria in tre set al secondo turno di Indian Wells di Flavio Cobolli su Miomir Kecmanovic: 3-6 6-3 6-4 il punteggio che premia il romano, autore di tantissimi colpi spettacolari, compreso un recupero che ha fatto impazzire il pubblico californiano.