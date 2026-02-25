Mamma mia cos' ha giocato! | Cobolli esalta i telecronisti

Gli highlights della vittoria in due set, entrambi al tie break, di Flavio Cobolli contro il padrone di casa Pacheco Mendez nell'Atp 500 di Acapulco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spalletti esalta Conceicao: «Può aiutare la squadra: ha caratteristiche molto particolari». Cos’ha detto sul portogheseLuciano Spalletti ha sottolineato l’importanza di Conceicao nel reparto offensivo, evidenziando le sue caratteristiche tecniche e la capacità di adattarsi rapidamente alla squadra.

Elimoghale Juve, Spalletti esalta il talento della Primavera in conferenza stampa: ecco cos’ha detto sulla promessa bianconeraNella conferenza stampa, l’allenatore Spalletti ha espresso apprezzamenti per il talento della Primavera della Juventus, in particolare per le qualità di dribbling di Elimoghale Juve.

Temi più discussi: Francesco Renga si confessa: La perdita di mia madre ha segnato i miei rapporti; La mamma di Domenico: Ho affidato la vita di mio figlio ai medici e mi hanno tradito. Non posso perdonare; Mamma Mia 3, Donna Langley si sbilancia: Troveremo un modo per riportare Meryl Streep; Francesco Renga: Persa mia madre ho iniziato a fuggire. L'ho fatto anche con Ambra.

Mamma Mia 3, Donna Langley si sbilancia: Troveremo un modo per riportare Meryl StreepLa presidente di NBCUniversal Entertainment ha spezzato una lancia a favore del ritorno di Mamma Mia 3 e del possibile coinvolgimento di Meryl Streep. comingsoon.it

Mamma mia 3, Lewis Pullman vuole unirsi al trequel: ecco cosa ha risposto Amanda SeyfriedLewis Pullman e Amanda Seyfried hanno condiviso il set di The Testament of Anne Lee e l'attore ha espresso interesse a entrare nell'eventuale trequel di Mamma mia! Ecco cosa ha risposto l'interprete ... comingsoon.it

MAMMA AVEVA RAGIONE... Mi ha detto che un giorno, quando avrò dei figli, l'avrei capito. Mamma sapeva di lavorare e crescere e sapeva che nulla sostituisce la sua assenza. Mamma sapeva giocare anche se era stanca e sapeva che avrei giocato anche s - facebook.com facebook