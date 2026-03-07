I volontari della Lega per l’abolizione della caccia hanno individuato una fattoria nelle campagne di Caldana, nel comune di Gavorrano, dove sono stati riscontrati episodi di maltrattamenti. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo volto a verificare le condizioni di alcuni animali. La struttura, nota come la “fattoria degli orrori”, è stata oggetto di attenzione da parte degli attivisti.

GAVORRANO Fattoria degli orrori scoperta dai volontari della Lega per l’abolizione della caccia, nelle campagne di Caldana, nel comune di Gavorrano. L’operazione, avviata dalla polizia municipale e dalla polizia provinciale dopo alcune segnalazioni, ha portato al sequestro amministrativo di trenta pecore detenute in gravissime condizioni igienico-sanitarie e al sequestro di un cinghiale di circa 140 chili, rinchiuso da anni in uno stanzino di lamiera e trattenuto con una fune cortissima e ormai penetrata nella carne. Scoperti anche una discarica abusiva e diverse strutture realizzate senza autorizzazione. Tutto è partito da alcune segnalazioni legate alla presenza di cinque pastori maremmani, due dei quali particolarmente aggressivi e spesso lasciati liberi nelle campagne circostanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltrattamenti. Scoperta fattoria degli ’orrori’

Leggi anche: L’asilo degli orrori non è solo maltrattamenti: è la storia di una fiducia tradita

Casa famiglia degli orrori, maltrattavano bambini: due coniugi condannatiModena, 7 febbraio 2026 – Si erano proposti come ‘accudenti’ genitori affidatari e avevano trasformato la propria abitazione di Montecchio in una...