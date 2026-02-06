Questa mattina a Benevento emerge una storia che riguarda molto più di semplici maltrattamenti. La parola “fiducia” viene ripetuta più volte, perché è proprio quella che è stata tradita in modo evidente. I genitori si chiedono come sia stato possibile che i loro figli siano stati vittime di abusi in un luogo che si supponeva sicuro e protetto. La vicenda sta scuotendo la comunità, che ora chiede risposte e giustizia.

Tempo di lettura: 3 minuti Fiducia. La parola che è stata pronunciata di più nel corso della mattinata e da quando è emersa la storia del maltrattamenti nell' asilo di Benevento. Bimbi di pochi mesi che vengono lasciati dai genitori per cominciare a muovere i primi passi nel mondo sociale, quello della scuola, dei primi rapporti coi propri simili. E' il momento in cui ogni bimbo inizia a imparare che esistono altre persone, altre forme da toccare, accarezzare, coi quali cominciare a fare i primi discorsi a modo loro. E ci sta che ogni tanto facciano capricci. Li fanno gli adulti, figurarsi i bambini.

© Anteprima24.it - L’asilo degli orrori non è solo maltrattamenti: è la storia di una fiducia tradita

Nove persone, tra suore e maestre, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo le accuse di maltrattamenti all’asilo di Benevento.

