Botte e minacce alla madre | Non furono maltrattamenti E il caso decade in Appello

Un grave episodio di violenza familiare si conclude con la definitiva assoluzione in Appello, dopo accuse di botte, insulti e minacce di morte che avevano portato alla denuncia e al carcere del figlio quarantenne di Busto Arsizio. La vicenda, caratterizzata anche da un furto di quasi 40 mila euro dal conto corrente della madre, si è conclusa senza maltrattamenti riconosciuti, chiudendo un incubo tra le mura di casa.

© Ilgiorno.it - Botte e minacce alla madre: "Non furono maltrattamenti". E il caso decade in Appello Botte, insulti, minacce di morte. Quasi 40mila euro spariti dal conto corrente. Un incubo consumato tra le mura di casa, fino al punto di non ritorno: la denuncia contro il figlio quarantenne, originario di Busto Arsizio, finito in carcere. Quando il processo sembrava avviato verso l’epilogo definitivo, il colpo di scena: dopo la sentenza di primo grado e a pochi giorni dall’udienza d’appello, la madre ha deciso di fare un passo indietro. Una decisione resa possibile dal quadro giuridico delineato dal Tribunale di Busto Arsizio, che aveva sì condannato l’uomo a cinque mesi e mezzo di reclusione, ma derubricando l’accusa originaria di maltrattamenti in famiglia - procedibile d’ufficio - in lesioni e minacce, reati perseguibili solo a querela di parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Botte e minacce alla ex. Processo per maltrattamenti. Si ubriacava e la picchiava Leggi anche: Botte e minacce alla madre anziana, chiesto il rito immediato per un52enne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Botte e minacce alla madre: Non furono maltrattamenti. E il caso decade in Appello. Botte e minacce alla madre: "Non furono maltrattamenti". E il caso decade in Appello - La donna successivamente ha deciso di ritirare la denuncia: "Non luogo a procedere". ilgiorno.it

Catania, madre non ha mille euro sul conto e il figlio la riempie di botte: arrestato mentre dorme sul divano - Arrestato a Catania un 28enne per tentata estorsione e maltrattamenti: minacciava e aggrediva la madre per ottenere soldi da spendere in droga. virgilio.it

Botte e minacce all'anziana madre, in casa l’inferno.«Aiutatemi». Via il figlio violento - JESI Si comportava da re in casa, approfittando dell’amore di quella madre anziana ormai rassegnata e sottomessa alle angherie del figlio convivente. corriereadriatico.it

#DIRITTOINPILLOLE - MINORI: MALTRATTAMENTI in AUMENTO

Botte, minacce di morte, sorpusi e vessazioni: il calvario di una #madre, la condanna del #figlio - un 40enne di #BustoArsizio - infine il ritiro della querela e il #perdono - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.