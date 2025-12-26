Malore sul sentiero | escursionista portato d' urgenza in ospedale

Un escursionista è stato condotto d'urgenza in ospedale nella mattinata di Santo Stefano. Secondo le prime informazioni apprese, si sarebbe sentito male mentre percorreva un sentiero nel territorio di Torri del Benaco, poco dopo le 12.30 di venerdì 26 dicembre. Scattato l'allarme, in suo aiuto. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Malore sul sentiero: escursionista portato d'urgenza in ospedale Leggi anche: Grave incidente sul lavoro: 62enne portato d’urgenza in ospedale Leggi anche: Cade lungo il sentiero del Lago Scuro: escursionista ferita e portata in ospedale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si sente male sul sentiero in montagna, in codice rosso all’ospedale - Malore in montagna sopra Torri del Benaco, una persona elitrasportata in codice rosso all'ospedale di Peschiera. veronaoggi.it

Malore a quota 2.081 metri per un giovane escursionista mentre risale il sentiero verso il Bivacco Minazio: soccorso nella notte con altri 3 ventenni - Malore in quota per un giovane escursionista, portato a valle in salvo durante la notte insieme ai suoi tre compagni dagli operatori del soccorso alpino. ilgazzettino.it

Malore sul sentiero, escursionista muore sopra Cortina - Un escursionista di 70 anni, di Roma, ha perso la vita oggi dopo essere stato colto da malore, mentre in compagnia dei familiari e di altre persone stava percorrendo una stradina sopra il Rifugio ... ansa.it

Intervento complesso nella serata di ieri per soccorso ad un ragazzo in difficoltà a seguito di malore sul sentiero che da Marsiglia porta a Canate. Una volta raggiunto è stabilizzato dal nostro personale, l’infortunato è stato trasportato da Vigili del Fuoco e Socc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.