Tennistavolo | Matteo Parenzan | doppio oro europeo e dominio mondiale paralimpico

In questo approfondimento, analizziamo il percorso di Matteo Parenzan, atleta di riferimento nel tennistavolo paralimpico. Con due titoli europei, rappresenta un esempio di dedizione e competenza nel panorama internazionale. Un’occasione per conoscere da vicino la sua storia e il suo contributo allo sport paralimpico.

In questo FOCUS esclusivo raccontiamo il percorso straordinario di Matteo Parenzan, punto di riferimento assoluto del tennistavolo paralimpico internazionale. Dalla scoperta del tennistavolo a scuola fino all’oro paralimpico di Parigi 2024, passando per il titolo mondiale di Granada, due titoli europei (Sheffield 2023 e il bis nel 2025) e la vittoria alle WTT Finals di Las Vegas, Matteo ha costruito una carriera che unisce talento, continuità e lucidità mentale. Un’intervista che va oltre le medaglie: si parla di crescita precoce, pressione, tecnica, adattamento e identità sportiva. Perché dietro ogni dominio c’è sempre una persona che ha imparato a conoscersi. 🔗 Leggi su Oasport.it

