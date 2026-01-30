Andrea Magini la nazionale come obiettivo | dalla provincia di Arezzo ai vertici del calcio mondiale

Andrea Magini, originario di Terranuova Bracciolini, ha ricevuto un'offerta dalla Nazionale italiana di calcio. È la sua grande occasione, dopo aver lavorato a lungo nel calcio di provincia. Ora, il sogno di raggiungere i vertici si avvicina.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Andrea Magini, fisioterapista sportivo originario di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, è stato proposto come fisioterapista della Nazionale italiana di calcio. La candidatura è stata avanzata da Sportman, che ha sottoposto il suo profilo alla Federazione, segnalando un professionista con una lunga esperienza internazionale ai massimi livelli della riabilitazione sportiva e della prevenzione degli infortuni. Attualmente Head of Rehabilitation & Injury Prevention, Magini ha costruito il proprio percorso all’interno di club, federazioni e contesti olimpici in Europa, Asia e Regno Unito, affermandosi come una figura di riferimento nello sport d’élite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Andrea Magini

