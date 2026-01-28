Kate Middleton furiosa cosa teme re Carlo Pesanti indiscrezioni sulla Famiglia reale

A Buckingham Palace si respira aria di tensione. Dietro ai sorrisi di rito, si fa strada l’indiscrezione di un nuovo scontro tra membri della Famiglia reale. Si parla di Kate Middleton furiosa e di timori di re Carlo, che potrebbe essere coinvolto in una crisi inaspettata. La quiete apparente nasconde una situazione più complicata di quanto sembri.

Dietro l’eleganza impeccabile e i sorrisi di rito, a Buckingham Palace si starebbe consumando un nuovo e delicatissimo scontro interno. Al centro delle indiscrezioni tornano re Carlo e Kate Middleton e una figura che, nonostante l’allontanamento dalla vita pubblica, continuerebbe a esercitare un’influenza tutt’altro che marginale sulla monarchia. Una presenza silenziosa ma costante, capace di riaccendere tensioni che molti a corte speravano definitivamente archiviate. A far emergere il retroscena è il magazine Closer, che cita fonti vicine alla famiglia reale. Secondo queste ricostruzioni, questa persona disporrebbe ancora di “occhi e orecchie” all’interno del Palazzo, incarnati dalle figlie Beatrice ed Eugenia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Kate Middleton

Kate Middleton compie 44 anni: un'occasione per celebrare in famiglia, tra i regali di William e un cimelio di re Carlo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kate Middleton

Argomenti discussi: Kate Middleton furiosa: Andrea resta informato e presente a palazzo grazie alle figlie.

Kate Middleton furiosa e re Carlo teme il ritorno dell’ex principe Andrea: «Ha occhi e orecchie a Palazzo»Dietro l’eleganza impeccabile e i sorrisi di rito, a Buckingham Palace si starebbe consumando un nuovo, delicatissimo scontro interno. Al centro della bufera torna il principe Andrea, ... ilgazzettino.it

'Spie' di Andrea nel Palazzo reale, Kate e Carlo furiosiLe principesse Eugenia e Beatrice, figlie di Andrea, starebbero facendo quadrato attorno al padre, costretto a lasciare la dimora nella quale ha vissuto per 22 anni ... adnkronos.com

Kate Middleton sfida il freddo e cambia look. Guarda le foto facebook

#martedì La principessa Kate Middleton sfoggia una nuova acconciatura, mentre Meghan Markle indossa un abito firmato nell'ultima foto di #Instagram Un mistero reale che ha incuriosito intere generazioni viene finalmente svelato in "L'ereditiera nel Kent" x.com