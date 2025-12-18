Kate Middleton e William sorprendono i loro follower con una dolcissima cartolina di Natale mai vista prima, condivisa sul profilo Instagram ufficiale. Un’immagine che cattura l’atmosfera festiva e il calore della famiglia reale, regalando un momento di intimità e tradizione ai loro numerosi sostenitori. Un gesto che rafforza il legame con il pubblico, portando un tocco di magia natalizia nel cuore di tutti.

© Dilei.it - Kate Middleton, la cartolina di Natale è una dolcissima foto mai vista prima

Kate Middleton e William hanno condiviso sul loro profilo Instagram ufficiale la cartolina di Natale. Anche questa volta hanno scelto una foto di famiglia che non ha molto a che vedere con le Feste, ma esprime tanto dolcezza e calore famigliare. Visualizza questo post su Instagram In aggiornamento Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: William e Kate Middleton, la cartolina di Natale coi tre figli George, Charlotte e Louis in un prato pieno di margherite nel Norfolk

Leggi anche: Il significato della cartolina natalizia di William e Kate: la foto tra i fiori coi figli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Letizia Ortiz e Filippo VI sorprendono con look coordinati con Leonor e Sofía negli auguri di Natale; La romantica cartolina natalizia di Carlo e Camilla: perché è un inno all’amore; Carlo e Camilla sorridenti nella cartolina di Natale, ma i figli di lei festeggeranno altrove; Re Carlo, anche la Principessa Anna rinuncia al titolo. Ma solo sulla cartolina di Natale.

William e Kate Middleton, la cartolina di Natale coi tre figli George, Charlotte e Louis in un prato pieno di margherite nel Norfolk - I principi del Galles per augurare buone feste ai sudditi stavolta hanno scelto una foto in cui posano sorridenti, coi loro bambini, in un prato pieno di margherite nel Norfolk ... vanityfair.it