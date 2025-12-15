John Elkann verso il processo | imputazione coatta per l’erede degli Agnelli
John Elkann si trova al centro di una vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto in un processo con imputazione coatta. Tra questioni fiscali da miliardi e l’eredità degli Agnelli, una delle famiglie più influenti e controverse d’Italia, la situazione mette in luce tensioni e sfide per l’erede della dinastia.
Eredità contestate, questioni fiscali miliardarie e la famiglia Agnelli, una delle più potenti e controverse d’Italia: nel mezzo c’è John Elkann. Il GIP di Torino ha ordinato l’imputazione coatta per il presidente di Stellantis nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dell’ eredità della nonna Marella Caracciolo, deceduta nel febbraio 2019. La richiesta di archiviazione da parte dei PM è stata rifiutata, a eccezione di quelle riguardanti Lapo e Ginevra Elkann, e il notaio svizzero Urs Robert von Gruenigen come amministratore dell’eredità. L’ordinanza colpisce anche Gianluca Ferrero, presidente della Juventus e storico commercialista della famiglia Agnelli, il quale però ha richiesto il patteggiamento. Panorama.it
JOHN ELKANN stavolta vuole combattere
