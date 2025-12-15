John Elkann disposta l’imputazione coatta

È stata disposta l'imputazione coatta nei confronti di John Elkann, mentre per i fratelli Lapo e Ginevra è stata richiesta l'archiviazione. La vicenda riguarda questioni legali che coinvolgono figure di spicco del panorama italiano. L'articolo fornisce dettagli sulle decisioni giudiziarie e sulle implicazioni di queste azioni legali.

E' stata disposta l'imputazione coatta nei confronti di John Elkann, mentre è stata chiesta l'archiviazione per i fratelli Lapo e Ginevra. Ildifforme.it

