Madonna di Monte Berico | il segno prodigioso che vince il male diffuso

A Vicenza, la Madonna di Monte Berico è al centro di una leggenda che parla di un segno prodigioso. Si racconta che la Vergine Maria abbia tracciato personalmente un simbolo per proteggere la città da un pericolo grave. La storia si tramanda come un episodio importante nella tradizione locale, legando la salvezza della città alla presenza di questa figura religiosa.

Vicenza deve la salvezza alla Madonna di Monte Berico. La Vergine Maria tracciò personalmente il segno che protesse la città da un pericolo terribile. Correva l'anno 1426. L'Italia del Nord fu raggiunta da una terribile pestilenza che aveva già sferzato l'Europa settentrionale. Era il 7 marzo: Vincenza Parisi, anziana contadina vicentina, stava salendo sul Monte Berico. L'attempata donna stava cercando di raggiungere il marito, impegnato in quel momento nel lavoro nella vigna di famiglia. Vicenza lungo il sentiero transitò davanti a una croce eretta. Si fermò un momento per riprendere fiato e elevò una preghiera. Tutto ad un tratto le apparve davanti una bellissima Signora, circondata da un bagliore luminoso.

Festa della Madonna di Monte Berico a Vicenza: attesi oltre 60 mila pellegrini tra processioni, cammini e messeSi avvicina l’8 settembre, la festa della diocesi di Vicenza e festa patronale del capoluogo. Quest’anno sono attesi oltre 60 mila pellegrini a Monte Berico (Vicenza). Una partecipazione che sembra ... corrieredelveneto.corriere.it

Festa della Madonna di Monte Berico, aperti per la prima volta il chiostro del Capitolo e la sala esorcismi. Le due dateVICENZA - Per la festa della Madonna di Monte Berico, patrona di Vicenza, verranno aperti per la prima volta i percorsi alla scoperta del chiostro del Capitolo del convento quattrocentesco, della ... ilgazzettino.it

OGGI SI FESTEGGIA LA MADONNA DI MONTE BERICO La mattina del 7 Marzo 1426, una contadina settantenne, Vincenza Pasini, sposa del carraio Francesco da Montemezzo, saliva al Monte Berico per recare la colazione al marito. Arrivata sull - facebook.com facebook