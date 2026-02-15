15 febbraio Madonna del Conforto | il segno che fermò il terremoto tra lo stupore di tutti
Il 15 febbraio, nella chiesa della Madonna del Conforto, un terremoto improvviso si fermò grazie alla fede dei fedeli. La scossa, che aveva già causato danni e paura tra gli abitanti di Arezzo, si arrestò mentre i parrocchiani pregavano davanti all’immagine sacra. Un testimone ricorda di aver visto le pareti tremare, ma poi tutto si calmò all’improvviso, come se una forza invisibile avesse fermato il sisma.
Un violento terremoto atterrì gli abitanti di Arezzo nel XVIII secolo. I cittadini rivolsero le loro preghiere a un’immagine della Madonna del Conforto. La Vergine non lasciò inesaudite le loro suppliche. Erano in pieno corso i festeggiamenti per il carnevale ad Arezzo il 1° febbraio 1796 quando la terra cominciò a tremare. Il sisma non sembrava avere fine, tanto che fino al 10 febbraio oltre trenta scosse si abbatterono sulla città toscana. Di particolare violenza fu la scossa avvertita alle due del mattino del 5 febbraio, che fece perfino battere alcuni rintocchi alla campana della torre civica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
12 febbraio, Madonna del Pilerio: quel segno del male sul suo volto che salva il popolo
La statua della Madonna del Pilerio a Cosenza mostra un segno evidente del male che ha colpito la città.
Madonna del Conforto, l'ordinanza che vieta la somministrazione di cibo e bevande da asporto
Il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta di vendere cibo e bevande da asporto durante la festa della Madonna del Conforto, in risposta alle preoccupazioni sulla congestione e i rifiuti nelle zone della celebrazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Celebrazioni per la Madonna del Conforto; Arezzo rende omaggio alla Madonna del Conforto: le celebrazioni; … Ma che Olimpiadi?: domenica 15 febbraio il Carnevale Ragazzi di Cuneo; Arezzo celebra la Madonna del Conforto: tutto il programma delle messe.
Porterò in Terra Santa la vostra vicinanza. La messa di Pizzaballa per la Madonna del ConfortoLa celebrazione solenne questa mattina, domenica 15 febbraio: Confortato che la Madonna riesca ancora a fare famiglia e a fare casa. Per ricostruire bisogna andare oltre lo sguardo delle macerie, anc ... arezzonotizie.it
Madonna del Conforto, Minerva e carnevale: cosa fare in questa domenicaEcco gli eventi di oggi, domenica 15 febbraio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l ... arezzonotizie.it
La Farmacia Madonna della Stella sarà aperta Sabato 14 FEBBRAIO dalle ore 8,30 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 16,30 alle 20 Farmacia Madonna della Stella Via S. Maria della Stella n76 Adelfia #pelle #bionike #cosmeceutical #cosmeceuticalski facebook
«La Madonna, la Madonna! Andiamo in paradiso... Con i pastorelli, con i pastorelli»... Poco dopo che le fu letta la benedizione apostolica di Papa Giovanni Paolo II, alle ore 17h30 del 13 febbraio 2004, morì Suor Lucia, Pastorella e Veggente di Fatima. x.com