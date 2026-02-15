15 febbraio Madonna del Conforto | il segno che fermò il terremoto tra lo stupore di tutti

Il 15 febbraio, nella chiesa della Madonna del Conforto, un terremoto improvviso si fermò grazie alla fede dei fedeli. La scossa, che aveva già causato danni e paura tra gli abitanti di Arezzo, si arrestò mentre i parrocchiani pregavano davanti all’immagine sacra. Un testimone ricorda di aver visto le pareti tremare, ma poi tutto si calmò all’improvviso, come se una forza invisibile avesse fermato il sisma.

Un violento terremoto atterrì gli abitanti di Arezzo nel XVIII secolo. I cittadini rivolsero le loro preghiere a un’immagine della Madonna del Conforto. La Vergine non lasciò inesaudite le loro suppliche. Erano in pieno corso i festeggiamenti per il carnevale ad Arezzo il 1° febbraio 1796 quando la terra cominciò a tremare. Il sisma non sembrava avere fine, tanto che fino al 10 febbraio oltre trenta scosse si abbatterono sulla città toscana. Di particolare violenza fu la scossa avvertita alle due del mattino del 5 febbraio, che fece perfino battere alcuni rintocchi alla campana della torre civica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

La statua della Madonna del Pilerio a Cosenza mostra un segno evidente del male che ha colpito la città.

