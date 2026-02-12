12 febbraio Madonna del Pilerio | quel segno del male sul suo volto che salva il popolo

La statua della Madonna del Pilerio a Cosenza mostra un segno evidente del male che ha colpito la città. La leggenda dice che la protettrice ha preso su di sé i segni del morbo per proteggere il suo popolo. La gente si riunisce in preghiera, sperando che il suo gesto porti a una fine della sofferenza. La scena si ripete ogni anno, il 12 febbraio, quando i fedeli celebrano la loro patrona con devozione e speranza.

Patrona e Protettrice di Cosenza, la Madonna del Pilerio ha dato un segno inequivocabile della sua sollecitudine materna assumendo su di sé i segni del terribile morbo che minacciava la città calabrese. La Madonna del Pilerio è la Patrona di Cosenza. L'icona della protettrice della città calabrese risale al XII secolo. Il nome «pilerio» si deve forse a una colonna su cui l'effigie sarebbe stata anticamente posta come guardiana e custode della città (dal greco puleròs). In origine si pensava che pilerio derivasse dal latino pila ovvero pilastro o colonna. La festa patronale di Cosenza si celebra il 12 febbraio, in ricordo del rovinoso terremoto che nel 1854 colpì la Calabria proprio in quella data.

