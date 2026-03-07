maceratese crescita costante dei ragazzi

La squadra maceratese ha osservato un miglioramento continuo tra i giovani calciatori, sia dal punto di vista tecnico e tattico che nella loro partecipazione al progetto. I responsabili esprimono soddisfazione per i progressi fatti e per l’impegno mostrato dai ragazzi nel corso della stagione. La crescita dei giovani rappresenta un elemento centrale nel percorso della squadra.

"Siamo molto soddisfatti del percorso dei ragazzi. Stiamo notando una loro crescita costante dal punto di vista tecnico-tattico e nel senso di appartenenza al progetto". Matteo Siroti, direttore sportivo del settore giovanile della Maceratese, tira le somme del lavoro finora svolto. "Fin dall’inizio – aggiunge – abbiamo fatto una scelta molto chiara: non concentrarci solamente sui risultati, ma puntare sull’evoluzione dei ragazzi. L’obiettivo è quello di accompagnarli nel percorso di crescita, con la speranza che un giorno possano diventare sempre di più i futuri giocatori della prima squadra". C’è l’under 19 dietro alla formazione maggiore che questa settimana resterà alla finestra perché il campionato di serie D osserva un turno di riposo in quanto al torneo di Viareggio è impegnata la rappresentativa di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

