Società premiata per l’impegno nella crescita dei ragazzi Invictasauro progetto per atleti e staff
Invictasauro, società sportiva guidata dal presidente Paolo Brogelli, annuncia l’ingresso di uno psicologo dello sport nel proprio staff a partire da febbraio. Questa novità mira a supportare la crescita dei giovani atleti e a rafforzare il percorso di formazione del team tecnico. Un passo importante per la società, che si impegna a favorire un ambiente di sviluppo equilibrato e professionale.
L’ Invictasauro amplia i proprio orizzonti con l’ingresso in ’campo’ di uno psicologo dello sport. La società del presidente Paolo Brogelli, infatti, dal prossimo mese di febbraio si avvarrà della collaborazione di un esperto per i propri giovani atleti ed il proprio staff tecnico. Nei mesi scorsi infatti, in occasione del convegno ’L’atleta al Centro’ organizzato dall’associazione Giak Nuotatore Volante in collaborazione con la Federazione italiana Psicologi dello Sport ed il patrocinio del Coni, è stato presentato un concorso, aperto a tutte le società sportive di ogni ordine e livello della Toscana, per l’assegnazione di un servizio di psicologia dello sport finanziato dalla stessa associazine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
