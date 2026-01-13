Mario Ciancetta festeggia 102 anni | Un sorriso contagioso e una lucidità invidiabile
Mario Ciancetta, residente a San Giovanni Teatino, ha raggiunto l’importante traguardo dei 102 anni. Con un sorriso sincero e una lucidità ammirevole, rappresenta una presenza significativa nel suo paese. Sabato scorso, ha ricevuto la visita di cortesia del sindaco in occasione del suo compleanno, celebrando così un percorso di vita ricco di esperienze e ricordi.
Un traguardo eccezionale per Mario Ciancetta, memoria storica di San Giovanni Teatino che ha compiuto 102 anniSabato scorso la consueta visita di buon compleanno da parte del sindaco di San Giovanni Teatino., Giorgio Di Clemente, che ha parteicpato alla festicciola assieme alla consigliera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: L’associazione che dona il sorriso. Aismo festeggia i suoi 25 anni. Una vita serena per i piccoli pazienti
Leggi anche: Passioni al bancone . Il Caffè delle Scienze festeggia 102 anni
Venivo a scuola di ballo dalla M^ Rosi Ciancetta,nella saletta sotto al suo Hotel che non mi ricordo come si chiamava - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.