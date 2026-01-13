Mario Ciancetta festeggia 102 anni | Un sorriso contagioso e una lucidità invidiabile

Mario Ciancetta, residente a San Giovanni Teatino, ha raggiunto l’importante traguardo dei 102 anni. Con un sorriso sincero e una lucidità ammirevole, rappresenta una presenza significativa nel suo paese. Sabato scorso, ha ricevuto la visita di cortesia del sindaco in occasione del suo compleanno, celebrando così un percorso di vita ricco di esperienze e ricordi.

