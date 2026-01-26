Chiara Petrolini ecco la perizia bomba sul caso dei neonati morti | cosa emerge

Chiara Petrolini, 22 anni di Vignale di Traversetolo, è coinvolta nel caso dei due neonati morti e sepolti. La perizia conferma che al momento dei fatti era in grado di intendere e di volere. Questa analisi rappresenta un elemento importante nell’ambito delle indagini, offrendo una valutazione clinica sulla sua capacità mentale durante gli eventi contestati.

Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo (in provincia di Parma), accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati, partoriti a un anno di distanza l'uno dall'altro, era "capace di intendere e di volere al momento dei fatti". È quanto certifica la perizia psichiatrica disposta dalla Corte di assise di Parma. Le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli non hanno infatti riscontrato nessuna patologia che possa aver condizionato la capacità dell'imputata al momento dei fatti e l'hanno anche ritenuta capace di stare in giudizio. La 22enne viene comunque definita "soggetto immaturo e fragile, meritevole di un trattamento e percorso di cura non così differente da quelli dedicati per minori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

