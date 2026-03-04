Mantovano sul caso Paragon | Aspettiamo la fine delle inchieste

Mantovano ha dichiarato che le procure di Napoli e Roma hanno avviato un'indagine ancora in corso, entrambe focalizzate sulla stessa questione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti delle verifiche in corso. La situazione rimane aperta mentre le autorità competenti proseguono con le attività investigative.

''La procura di Napoli e Roma hanno aperto una indagine, che non è conclusa, avente ad oggetto la stessa materia. Posso solo dire che attendo con serenità la conclusione delle indagini aggiungendo che anche nei confronti delle due procure si realizza da parte delle agenzie (di intelligence ndr) il massimo della collaborazione, nella certezza che hanno rispettato in pieno le disposizioni di legge''. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, rispondendo a una domande sul caso Paragon dopo la presentazione della relazione annuale dell'intelligence, ricordando che sulla vicenda il Copasir ''ha approvato all'unanimità la relazione''. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Le sette domande di Mediterranea a Giorgia Meloni sul caso Paragon"Sul caso Paragon, come accertato dal Copasir, i nostri attivisti sono stati certamente spiati dai servizi segreti per almeno 5 anni. Su Paragon Mantovano non risponde ma si limita a difendere i Servizi: “Certo che abbiano rispettato la legge”Il sottosegretario Mantovano, in occasione della presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, ha risposto... Una selezione di notizie su Mantovano sul caso Paragon Aspettiamo.... Su Paragon Mantovano non risponde ma si limita a difendere i Servizi: Certo che abbiano rispettato la leggeIl sottosegretario Mantovano, in occasione della presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, ha risposto alla ... fanpage.it Mantovano sul caso Paragon: Aspettiamo la fine delle inchiestePer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... napolitoday.it