Addio a Pasquale Fiore storico secondo portiere del Napoli

Pasquale Fiore, noto come il secondo portiere del Napoli tra il 1977 e il 1984, si è spento dopo una lunga malattia. La sua carriera nel club partenopeo è durata diversi anni e rimane un nome riconosciuto tra i tifosi. La sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore.

Napoletano, si è spento a 72 anni dopo una lunga malattia. Vinse il Torneo di Viareggio col Napoli nel 1975. Era la riserva di Castellini Dopo una lunga malattia, si è spento Pasquale Fiore storico secondo portiere del Napoli negli anni dal 1977 al 1984. Aveva 72 anni. Era di Napoli, di Agnano. Col Napoli vinse il Torneo di Viareggio nel 1975. A Napoli è stato a lungo secondo di Luciano Castellini. Ha collezionato sette presenze in sette stagioni. Era un volto noto ai tifosi del Napoli di un tempo, anche per i suoi baffoni. Una presenza discreta e di peso nello spogliatoio del Napoli, pur giocando poco.