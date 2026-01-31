Università in lutto | addio alla professoressa Giovanna Petti Balbi

È morto a 90 anni Giovanna Petti Balbi, professoressa di storia medievale all’Università di Genova. La docente si è spenta lo scorso 28 gennaio. Fino al 2007, ha insegnato e formato generazioni di studenti. La comunità accademica si stringe intorno alla famiglia, ricordando il suo contributo alla cultura e alla ricerca.

All'età di 90 anni, lo scorso 28 gennaio, è morta Giovanna Petti Balbi, professoressa di storia medievale all'Università di Genova fino al 2007. Ha dato un grande apporto alla medievistica rivolta al contesto ligure e genovese, risultando una delle più autorevoli rappresentanti della medievistica italiana. L'assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari, racconta: "È stata una 'maestra di metodo', anche per chi, come me, di Medioevo non si è mai occupato professionalmente. Ma il metodo, nella ricerca, è tutto: è ciò che conferisce solidità, concretezza, credibilità e prospettiva alle nostre ipotesi.

