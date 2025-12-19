L' istituto Marconi-Hack in lutto per la scomparsa della professoressa De Meo | Docente instancabile

L'istituto Marconi-Hack si unisce nel dolore per la scomparsa della professoressa Marika De Meo, figura di spicco e insegnante instancabile. La comunità scolastica si stringe intorno alla memoria di una donna che ha dedicato la sua vita alla formazione e al sorriso dei suoi studenti, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. Un triste addio a una professionista che ha fatto della passione per l'insegnamento il suo patrimonio più prezioso.

La comunità dell'istituto Marconi-Hack dice addio alla professoressa Marika De Meo. La scuola ha voluto ricordare con un messaggio sui social l'insegnante, scomparsa nei giorni scorsi all'età di 66 anni. Docente di disegno e storia dell'arte, la professoressa De Meo era stata anche tra le anime.

