Lupi di Toscana la svolta | case a 600 euro al mese con possibilità di riscatto Funaro | Io come La Pira

Lupi di Toscana ha annunciato una nuova iniziativa che prevede case a 600 euro al mese con la possibilità di riscatto. La proposta mira a rendere più accessibile l’acquisto della prima casa e coinvolge un progetto di edilizia sociale. Un rappresentante del movimento ha dichiarato di voler lasciare un segno nella storia immobiliare della città, paragonandosi a figure storiche del passato.

Firenze, 7 marzo 2026 – "Il mio obiettivo è passare alla storia per la casa dopo La Pira in questa città. Unico problema è che lui aveva Fanfani e io ho Salvini". Con una battuta la sindaca Sara Funaro ha presentato a Palazzo Vecchio il progetto di social housing nell'area dell'ex caserma dei Lupi di Toscana, destinato a diventare il più grande intervento di edilizia residenziale sociale realizzato a Firenze. Il piano prevede la costruzione di 236 appartamenti su una superficie complessiva di circa 17mila metri quadrati, con canoni calmierati intorno ai 600 euro al mese, pari a circa 8 euro al metro quadrato. Un livello di affitto che consentirà agli inquilini di risparmiare circa 7.