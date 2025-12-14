La Cena di Natale organizzata da Confartigianato Imprese Prato a favore della Mensa

Un’altra edizione da tutto esaurito per la tradizionale Cena di Natale organizzata da Confartigianato Imprese Prato a sostegno della Mensa "Giorgio La Pira", giunta quest’anno alla sua ventiduesima edizione. Una partecipazione straordinaria che conferma il forte legame della comunità artigiana con una realtà che ogni giorno offre un supporto essenziale alle persone più fragili. Nel corso della serata, ospitata come sempre nei locali della Mensa di via del Carmine, il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti, ha ricordato come "la persona sia sempre al centro dell’interesse e dell’impegno dell’associazione. Lanazione.it

Cena per la mensa La Pira. Edizione da tutto esaurito. Raccolti 3.600 euro - La serata promossa da Confartigianato Imprese: tradizione iniziata 22 anni fa. lanazione.it