Unitas Sciacca tra corsie e riabilitazione | la squadra incontra la Fondazione Maugeri

L’Unitas Sciacca, rappresentata dal presidente Ignazio Rizzuto, ha visitato la sede della Fondazione Maugeri di Sciacca, sottolineando l’impegno sociale e l’importanza dello sport come strumento di integrazione e riabilitazione. La visita ha rafforzato il legame tra il mondo del calcio e iniziative di solidarietà, evidenziando un approccio che pone al centro il benessere della comunità e il valore sociale dello sport.

Una visita che va oltre il calcio e racconta un’idea di sport profondamente radicata nel territorio. Una delegazione dell’Unitas Sciacca, guidata dal presidente Ignazio Rizzuto, ha fatto visita alla sede della Fondazione Ics Maugeri di Sciacca nell’ambito delle iniziative sociali promosse dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: L'Unitas Sciacca in trasferta a Marsala: gara impegnativa ma la fiducia c'è Leggi anche: L’Unitas Sciacca torna al successo: battuta la Folgore allo scadere Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 15.01.2026 (104) SCIACCA - Piero Concialdi torna in Neroverde L’Unitas Sciacca Calcio annuncia con grande soddisfazione il ritorno in maglia neroverde di Piero Concialdi, centrocampista di spessore tecnico e tattico che già due anni fa aveva lasciato un s - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.