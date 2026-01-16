Unitas Sciacca tra corsie e riabilitazione | la squadra incontra la Fondazione Maugeri

L’Unitas Sciacca, rappresentata dal presidente Ignazio Rizzuto, ha visitato la sede della Fondazione Maugeri di Sciacca, sottolineando l’impegno sociale e l’importanza dello sport come strumento di integrazione e riabilitazione. La visita ha rafforzato il legame tra il mondo del calcio e iniziative di solidarietà, evidenziando un approccio che pone al centro il benessere della comunità e il valore sociale dello sport.

Una visita che va oltre il calcio e racconta un’idea di sport profondamente radicata nel territorio. Una delegazione dell’Unitas Sciacca, guidata dal presidente Ignazio Rizzuto, ha fatto visita alla sede della Fondazione Ics Maugeri di Sciacca nell’ambito delle iniziative sociali promosse dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

