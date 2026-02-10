La cugina di Peppino Impastato incontra gli studenti

La cugina di Peppino Impastato ha incontrato gli studenti nel giorno della commemorazione. Era nata nove anni dopo la morte di Peppino e ha detto di averlo conosciuto solo attraverso i racconti di sua nonna Felicia, mamma di Peppino, che è scomparsa quando aveva 17 anni. L’incontro si è svolto davanti a un pubblico di giovani, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole sulla figura di Peppino e sulla lotta contro le mafie.

"Sono nata 9 anni dopo la morte di Peppino e l'ho conosciuto attraverso i racconti di nonna Felicia (mamma di Peppino Impastato), mancata quando avevo 17 anni. Avevo più o meno la vostra età quando ho deciso di raccogliere il testimone, perché la memoria non si perdesse". Così ha esordito Luisa Impastato che ieri ha incontato prima i ragazzi della scuola media Bellani e poi i più grandi del liceo artistico Nanni Valentini. Peppino Impastato aveva cominciato a fare nomi e cognomi dei mafiosi di Cinisi a poco più di 20 anni, dapprima attraverso il giornalino "L'idea socialista", volantini sparsi ovunque, fotografie e mostre fotografiche, proprio davanti al Comune.

