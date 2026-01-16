Memoria legalità e lotta alla mafia La lezione della famiglia Impastato

Un momento di approfondimento dedicato alla memoria, alla legalità e alla lotta alla mafia, attraverso la testimonianza della famiglia Impastato. Un’occasione per riflettere sui valori civili e sull’importanza di mantenere viva la memoria delle battaglie contro le organizzazioni criminali, promuovendo una cultura della legalità condivisa e consapevole.

Un incontro che accenderà i riflettori su temi fondamentali come la memoria, la legalità e la lotta alla mafia, offrendo un momento di riflessione e confronto su valori essenziali per la collettività. Prosegue così "La storia siamo anche noi", la rassegna promossa dalla cooperativa sociale Lo Scoiattolo e dalla Compagnia dei Merli Bianchi, dedicata alle donne che hanno lasciato un segno profondo nella storia attraverso il coraggio, le battaglie civili e l’impegno a favore del bene comune. Nel dettaglio, il percorso continuerà sabato con un appuntamento di particolare rilievo, che vedrà come ospite Luisa Impastato: nipote di Peppino Impastato, il giornalista assassinato dalla mafia nel 1978, e di Felicia Bartolotta, madre di Peppino, oggi Luisa è presidente dell’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e prosegue l’attività di denuncia e sensibilizzazione che hanno improntato la storia della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

