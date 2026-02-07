Garisenda il Ministero diffida il Comune Lucia Borgonzoni | Inadempienze su dati monitoraggi e carte tecniche

Il Ministero ha deciso di intervenire: lunedì invierà al Comune di Bologna una diffida ufficiale. La richiesta è di presentare tutti i dati, i monitoraggi e le carte tecniche sulla Torre Garisenda, che finora sono stati carenti. Lucia Borgonzoni commenta che ci sono state continue inadempienze, e ora si passa alle richieste concrete. La situazione si sblocca dopo mesi di silenzio e di mancanze da parte dell’amministrazione comunale.

Bologna, 7 febbraio 2026 – "A fronte delle continue inadempienze, lunedì il ministero invierà al Comune una formale diffida, con la richiesta di presentarsi al Mic con tutti i dati, i monitoraggi e le carte tecniche relative alla Torre Garisenda ". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. Torre Garisenda, il ministro della Cultura Giuli visita il cantiere "Non capisco - dichiara Borgonzoni - se la difficoltà del sindaco del Comune di Bologna Matteo Lepore sia nel rapportarsi con una figura istituzionale femminile o, più in generale, con una figura istituzionale di un Governo di centrodestra.

