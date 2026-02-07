Garisenda Lepore va all’attacco | Borgonzoni commissariata

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha preso di mira Lucia Borgonzoni durante un’intervista. Lepore ha dichiarato che l’unica commissariata è stata la sottosegretaria al ministero della Cultura, facendo riferimento alla questione della Garisenda. La polemica tra i due si accende in un momento di tensione politica che tiene banco in città.

"L'unica commissariata è stata la sottosegretaria Lucia Borgonzoni". Sulla Garisenda, il sindaco Matteo Lepore attacca la sottosegretaria al ministero della Cultura, durante l'intervista di ieri a 'Cantiere Bologna'. "Aveva detto che ci avrebbe tolto le risorse, ma è stata smentita dal ministro Alessandro Giuli, che si era impegnato a sostituire parte delle risorse Pnrr con risorse del ministero". Il sindaco si scaglia "contro la politicizzazione del tema Garisenda". Secondo Lepore "è controproducente per la città. Si sta cercando di farne un caso politico con una polemica creata ad arte. Noi confermiamo la fine del cantiere nel 2028 – continua Lepore –.

