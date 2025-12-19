Torna la luce al Cep dopo l' atto vandalico l' Amg interviene e rimette in funzione 245 lampioni
Stasera (venerdì 19 dicembre) torneranno in funzione gli impianti di pubblica illuminazione della vasta zona del Cep compresa tra via Filippo Paladini, via Besio e via Zumbo: Amg Energia ha completato il ripristino di un quadro elettrico provvisorio per alimentare i punti luce al posto del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Via Paladini, vandalizzato quadro elettrico che alimenta 245 punti luce: resta al buio quasi tutto il Cep
