LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Pinheiro Braathen si conferma Odermatt lontano

In una giornata di gare a Kranjska Gora, Pinheiro Braathen ha ottenuto la vittoria nel gigante mentre Odermatt non si è piazzato tra i primi. La discese femminile in Val di Fassa è iniziata alle 10, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La competizione si sta svolgendo sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori. La gara prosegue con diverse atlete in pista per le qualifiche e le finali.

9.52: Pimpante in alto, il francese Anguenot che poi nella seconda parte ha un po' pasticciato con qualche correzione di traiettoria ed ha perso tanto. E' nono a 1"38 dalla testa 9.50: Chiude con un ritardo di 1"95 da Pinheiro Braathen lo statunitense Radamus che è decimo al momento con poco più di mezzo secondo di vantaggio su Vinatzer. Ora Anguenot 9.49. E' dietro a Vinatzer il croato Zubcic che però ha commesso un errore grave in alto: 2"78 di distacco e 11mo posto. Ora Radamus 9.47: Il padrone di casa Kranjec chiude con 1"37 di ritardo ed è ottavo. Prova discreta per lo sloveno. Ora Zubcic 9.45: Correzioni, frenate, traiettorie poco efficaci.